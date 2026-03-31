Курс валют на 31 березня: долар та євро продовжують дешевшати після рекордів

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 43,7955 грн/дол., що зміцнило національну валюту за день на 4,5 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 31 березня на рівні 50,3123 грн/євро, зміцнивши гривню за день на 17 копійок.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:50:

у банках долар торгується за середнім курсом 43,60 грн при купівлі і 44,09 грн при продажі, євро - 50,20 грн і 50,90 грн відповідно;

в обмінниках долар торгується за середнім курсом 43,77 грн при купівлі і 43,90 грн при продажі, євро - за 50,50 грн і 50,75 грн відповідно.

