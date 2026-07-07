Курс валют на 7 июля: доллар и евро продолжают дешеветь

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,5638 грн/долл., незначительно укрепив гривну по сравнению с предыдущим днем, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 7 июля на уровне 50,8696 грн/евро, что продолжило укреплять гривну - по сравнению с предыдущим днем еще на 15 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро вторника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,35 грн при покупке и 44,84 грн при продаже, евро - 50,70 грн и 51,31 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,55 грн при покупке и 44,65 грн при продаже, евро - по 51,15 грн и 51,30 грн соответственно.

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