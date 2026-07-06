Курс валют на 6 июля: доллар и евро дешевеют

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,5696 грн/долл., укрепив гривну по сравнению с предыдущим днем на 23 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 6 июля на уровне 51,0233 грн/евро, что укрепило гривну по сравнению с предыдущим днем на 6 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,25 грн при покупке и 44,93 грн при продаже, евро - 50,80 грн и 51,48 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,55 грн при покупке и 44,66 грн при продаже, евро - по 51,15 грн и 51,40 грн соответственно.

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