Курс валют на 4 июля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7239 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,72 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,17 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,57 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,99-41,45 грн, евро по 49,57-48,85 грн, злотый по 11,80-11,25 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,75 грн, евро - по 49,35-49,58 грн, злотый по 11,54-11,67 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,75-41,78 грн/долл. и 49,16-49,18 грн/евро.

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Дополнение

Кабинет министров принял Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой определил, каким будет прожиточный минимум, минимальная зарплата, курс валют в течение следующих трех лет.