Курс валют на 4 июля: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7239 грн/долл., укрепив ее на 9 копеек. Курс евро составляет 49,17 грн/евро, а злотого – 11,57 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7239 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,72 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,17 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,57 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,99-41,45 грн, евро по 49,57-48,85 грн, злотый по 11,80-11,25 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,75 грн, евро - по 49,35-49,58 грн, злотый по 11,54-11,67 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,75-41,78 грн/долл. и 49,16-49,18 грн/евро.
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Дополнение
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