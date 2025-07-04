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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Курс валют на 4 липня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7239 грн/дол., зміцнивши її на 9 копійок. Курс євро становить 49,17 грн/євро, а злотого – 11,57 грн/злотий.

Курс валют на 4 липня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7239 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,72 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,17 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,57 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,99-41,45 грн, євро за 49,57-48,85 грн, злотий за 11,80-11,25 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,75 грн, євро - за 49,35- 49,58 грн, злотий за 11,54-11,67 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,75-41,78 грн/дол. та 49,16-49,18 грн/євро.

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        Доповнення

        Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою визначив, яким буде прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, курс валют протягом наступних трьох років.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
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