Курс валют на 3 октября: доллар продолжает расти

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2755 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,27 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,71 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,15 в банках. Евро можно купить за 46,29 грн, а продать за 45,72 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,50 грн, а евро - по 45,92-46,15 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,23-41,27 грн/долл. для доллара и 45,57-45,60 грн/евро для евро.

Повышение налогов повлияет на бизнес, но это вынужденный шаг - Марченко