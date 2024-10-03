Курс валют на 3 жовтня: долар продовжує рости
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2755 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки. Наведено курси валют в банках, обмінниках та на міжбанку.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2755 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,27 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,71 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,15 у банках. Євро можна купити за 46,29 грн, а продати за 45,72 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,42-41,50 грн, а євро - за 45,92-46,15 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,23-41,27 грн/дол. для долара та 45,57-45,60 грн/євро для євро.
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