Курс валют на 29 сентября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,4789 грн/долл., что означает укрепление гривны на две копейки. Официальный курс евро составляет 48,40 грн/евро, а злотого – 11,33 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,40 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,67- 41,24 грн, евро по 48,95- 48,17 грн, злотый по 11,80- 11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38- 41,45 грн, евро - по 48,70- 48,90 грн, злотый по 11,39- 11,49 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,37- 41,40 грн/долл. и 48,34- 48,36 грн/евро.
Дополнение
East Fruit сообщает, что цены на морковь в Украине начали расти из-за сокращения предложения на рынке. Подорожание коснулось как средних, так и качественных сортов, и оно связано с сезонными факторами и изменениями в торговой активности.