Курс валют на 29 сентября: Нацбанк укрепил гривну

$41.490.00
48.710.00
ukenru
05:05 • 6618 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 34497 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 58429 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 39970 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 39817 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 63112 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 71332 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 92543 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152310 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56777 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС28 сентября, 21:33 • 9774 просмотра
Брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный заводPhoto28 сентября, 23:09 • 8212 просмотра
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС29 сентября, 00:32 • 7108 просмотра
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области00:54 • 12759 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo01:17 • 7128 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 59136 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152302 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 73015 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 82636 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 82830 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Майя Санду
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Европа
Кишинёв
Реклама
УНН Lite
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo01:17 • 7272 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 29626 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 92540 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 49733 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 54106 просмотра
Актуальное
Таймс
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Вашингтон Пост
Google Play

Курс валют на 29 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,4789 грн/долл., что означает укрепление гривны на две копейки. Официальный курс евро составляет 48,40 грн/евро, а злотого – 11,33 грн/злотый.

Курс валют на 29 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4789 грн/долл., что укрепило гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,40 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,67- 41,24 грн, евро по 48,95- 48,17 грн, злотый по 11,80- 11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38- 41,45 грн, евро - по 48,70- 48,90 грн, злотый по 11,39- 11,49 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,37- 41,40 грн/долл. и 48,34- 48,36 грн/евро.

        Проект Бюджета-2026: в Счетной палате указали на крупнейшие риски26.09.25, 19:28 • 6542 просмотра

        Дополнение

        East Fruit сообщает, что цены на морковь в Украине начали расти из-за сокращения предложения на рынке. Подорожание коснулось как средних, так и качественных сортов, и оно связано с сезонными факторами и изменениями в торговой активности.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина