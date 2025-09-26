В Україні зростають ціни на моркву через сезонне скорочення пропозиції
Київ • УНН
Ціни на моркву в Україні зростають через скорочення пропозиції на ринку, сягаючи 8–15 грн/кг. Це подорожчання на чверть за тиждень пов'язане з міжсезонням, проте ціни залишаються на 35% нижчими, ніж торік.
Ціни на моркву в Україні почали зростати через скорочення пропозиції на ринку. Подорожчання торкнулося як середніх, так і якісних сортів, і воно пов’язане з сезонними факторами та змінами у торговельній активності. Про це повідомляє East Fruit, пише УНН.
Деталі
На цей час фермери в основних регіонах реалізують якісну моркву за цінами 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг), що приблизно на чверть більше порівняно з минулим тижнем.
Експерти ринку пояснюють таке зростання скороченням пропозиції моркви в період міжсезоння: більшість господарств уже реалізували моркву середніх сортів, а до збирання пізніх сортів ще не приступили.
Попри подорожчання, ціни на якісну моркву в Україні залишаються в середньому на 35% нижчими, ніж торік. Частина виробників планує і надалі підвищувати ціни, якщо збережеться нинішній рівень попиту.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН з початку тижня в Україні зросли відпускні ціни на огірки на 15%, досягнувши 30-50 грн/кг. Водночас, ціни на ріпчасту цибулю впали на 20% до 6-13 грн/кг.