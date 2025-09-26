В Україні зростають ціни на моркву через сезонне скорочення пропозиції

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 8366 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13926 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19504 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26496 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32118 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27261 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39183 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35439 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67770 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42954 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Популярнi новини
Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США 26 вересня, 02:40 • 12143 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 26995 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 22836 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 19106 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10732 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 488 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 19512 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 26502 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32124 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 32748 перегляди
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10780 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 19153 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 30756 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 38751 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 72115 перегляди
В Україні зростають ціни на моркву через сезонне скорочення пропозиції

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Ціни на моркву в Україні зростають через скорочення пропозиції на ринку, сягаючи 8–15 грн/кг. Це подорожчання на чверть за тиждень пов'язане з міжсезонням, проте ціни залишаються на 35% нижчими, ніж торік.

В Україні зростають ціни на моркву через сезонне скорочення пропозиції

Ціни на моркву в Україні почали зростати через скорочення пропозиції на ринку. Подорожчання торкнулося як середніх, так і якісних сортів, і воно пов’язане з сезонними факторами та змінами у торговельній активності. Про це повідомляє East Fruit, пише УНН.

Деталі

На цей час фермери в основних регіонах реалізують якісну моркву за цінами 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг), що приблизно на чверть більше порівняно з минулим тижнем.

Експерти ринку пояснюють таке зростання скороченням пропозиції моркви в період міжсезоння: більшість господарств уже реалізували моркву середніх сортів, а до збирання пізніх сортів ще не приступили.

Попри подорожчання, ціни на якісну моркву в Україні залишаються в середньому на 35% нижчими, ніж торік. Частина виробників планує і надалі підвищувати ціни, якщо збережеться нинішній рівень попиту.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН з початку тижня в Україні зросли відпускні ціни на огірки на 15%, досягнувши 30-50 грн/кг. Водночас, ціни на ріпчасту цибулю впали на 20% до 6-13 грн/кг.

Ольга Розгон

ЕкономікаАгроновини
Україна