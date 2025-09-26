В Украине растут цены на морковь из-за сезонного сокращения предложения

Цены на морковь в Украине начали расти из-за сокращения предложения на рынке. Подорожание коснулось как средних, так и качественных сортов, и оно связано с сезонными факторами и изменениями в торговой активности. Об этом сообщает East Fruit, пишет УНН.

Подробности

В настоящее время фермеры в основных регионах реализуют качественную морковь по ценам 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг), что примерно на четверть больше по сравнению с прошлой неделей.

Эксперты рынка объясняют такой рост сокращением предложения моркови в период межсезонья: большинство хозяйств уже реализовали морковь средних сортов, а к уборке поздних сортов еще не приступили.

Несмотря на подорожание, цены на качественную морковь в Украине остаются в среднем на 35% ниже, чем в прошлом году. Часть производителей планирует и дальше повышать цены, если сохранится нынешний уровень спроса.

Напомним

Как ранее писал УНН, с начала недели в Украине выросли отпускные цены на огурцы на 15%, достигнув 30-50 грн/кг. В то же время, цены на репчатый лук упали на 20% до 6-13 грн/кг.