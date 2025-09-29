Курс валют на 29 вересня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,4789 грн/дол., що означає зміцнення гривні на дві копійки. Офіційний курс євро становить 48,40 грн/євро, а злотого – 11,33 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,40 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,67- 41,24 грн, євро за 48,95- 48,17 грн, злотий за 11,80- 11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,38- 41,45 грн, євро - за 48,70- 48,90 грн, злотий за 11,39- 11,49 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,37- 41,40 грн/дол. та 48,34- 48,36 грн/євро.
Доповнення
East Fruit повідомляє, що ціни на моркву в Україні почали зростати через скорочення пропозиції на ринку. Подорожчання торкнулося як середніх, так і якісних сортів, і воно пов’язане з сезонними факторами та змінами у торгівельній активності.