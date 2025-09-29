$41.490.00
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Курс валют на 29 вересня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,4789 грн/дол., що означає зміцнення гривні на дві копійки. Офіційний курс євро становить 48,40 грн/євро, а злотого – 11,33 грн/злотий.

Курс валют на 29 вересня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4789 грн/дол., що зміцнило гривню на дві копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,47 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,40 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,67- 41,24 грн, євро за 48,95- 48,17 грн, злотий за 11,80- 11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,38- 41,45 грн, євро - за 48,70- 48,90 грн, злотий за 11,39- 11,49 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,37- 41,40 грн/дол. та 48,34- 48,36 грн/євро.

        Проєкт Бюджету-2026: у Рахунковій палаті вказали на найбільші ризики26.09.25, 19:28 • 6544 перегляди

        Доповнення

        East Fruit повідомляє, що ціни на моркву в Україні почали зростати через скорочення пропозиції на ринку. Подорожчання торкнулося як середніх, так і якісних сортів, і воно пов’язане з сезонними факторами та змінами у торгівельній активності.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна