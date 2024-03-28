Курс валют на 28 марта: доллар и евро упали в цене

Национальный банк на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,2273 грн/долл., что укрепило ее на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,44 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,45 грн, а продать за 39,00 в банках. Евро можно купить за 43,00 грн, а продать за 42,45 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,35-39,45 грн, а евро - по 42,85-43,00 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,34-39,37 грн/долл. для доллара и 42,55-42,57 грн/евро для евро.

Напомним

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 000 гривен, что приведет к увеличению различных компенсационных выплат, связанных с трудоустройством, в соответствии с минимальной заработной платой.