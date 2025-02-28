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Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
06:23 • 99012 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Стармер анонсировал встречу с 18 странами по Украине 2 марта
27 февраля, 22:22 • 73908 просмотра

Стармер анонсировал встречу с 18 странами по Украине 2 марта

Трамп продлил на год действие санкций против россии
27 февраля, 17:54 • 109517 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

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Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 115077 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

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27 февраля, 13:15 • 142256 просмотра

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27 февраля, 11:16 • 114744 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

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Курс валют на 28 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Курс валют на 28 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

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Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 12 копеек до 41,51 грн/долл. Евро установлен на уровне 43,49 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,49-41,52 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5140 грн/долл., что укрепило гривну на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,49 грн/евро.   

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:05 утра:

  • Доллар можно купить за 41,90 грн, а продать за 41,40 грн в банках;
  • Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,42 грн в банках;
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,60 грн, а евро - по 43,45 - 43,70 грн;
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,49- 41,52 грн/долл. для доллара и 43,24-43,25 грн/евро для евро.

Revolut вышел на украинский рынок без лицензии НБУ: что это значит для клиентов27.02.25, 12:18 • 23659 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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