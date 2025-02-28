Курс валют на 28 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 12 копеек до 41,51 грн/долл. Евро установлен на уровне 43,49 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,49-41,52 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5140 грн/долл., что укрепило гривну на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,49 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:05 утра:
- Доллар можно купить за 41,90 грн, а продать за 41,40 грн в банках;
- Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,42 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,60 грн, а евро - по 43,45 - 43,70 грн;
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,49- 41,52 грн/долл. для доллара и 43,24-43,25 грн/евро для евро.
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