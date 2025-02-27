Revolut вышел на украинский рынок без лицензии НБУ: что это значит для клиентов
Киев • УНН
Литовский Revolut Bank UAB начал работу в Украине без получения необходимых разрешений от НБУ. Регулятор отмечает, что компания должна получить банковскую лицензию, а украинское законодательство о защите прав потребителей на клиентов не распространяется.
В НБУ прокомментировали выход компании Revolut на украинский банковский рынок: никаких разрешений нет.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Нацбанк отреагировал на заявление литовского Revolut Bank UAB относительно выхода на украинский банковский рынок, проанализировав деятельность фин-тех компании.
В НБУ отметили, что должен получить в Украине банковскую лицензию
Revolut Bank UAB - иностранный банк, зарегистрированный в Литве, который предоставляет финансовые услуги на основе лицензии, позволяющей ему работать в странах Европейского Союза.
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности» единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины является образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине. Любая из этих форм требует разрешения Национального банка Украины.
В НБУ отметили о необходимости комплексной оценки деловой репутации основателя Revolut, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели.
На сегодня Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности
Важно
В НБУ отметили, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов пока - не распространяются на клиентов Revolut.
Напомним,
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