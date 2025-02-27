Revolut вийшов на український ринок без ліцензії НБУ: що це означає для клієнтів

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Литовський Revolut Bank UAB почав роботу в Україні без отримання необхідних дозволів від НБУ. Регулятор наголошує, що компанія має отримати банківську ліцензію, а українське законодавство про захист прав споживачів на клієнтів не поширюється.

У НБУ прокоментували вихід компанії Revolut на український банківський ринок : жодних дозволів немає.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк відреагував на заяву литовського Revolut Bank UAB щодо виходу на український банківський ринок, проаналізувавши діяльність фін-тех компанії.

У НБУ наголосили, що має отримати в Україні банківську ліцензію

Revolut Bank UAB - іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу.

Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України.

У НБУ зазначили про необхідність комплексної оцінки ділової репутації засновника Revolut, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності

 - підкреслив фінансовий регулятор.

Важливо

У НБУ зауважили, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів наразі - не поширюються на клієнтів Revolut.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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