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15 березня, 19:03 • 119858 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180013 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145167 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137053 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116411 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107426 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102823 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140066 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133831 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128011 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Курс валют на 28 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Курс валют на 28 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 23227 перегляди

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок до 41,51 грн/дол. Євро встановлено на рівні 43,49 грн, а на міжбанку долар торгується по 41,49-41,52 грн.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5140 грн/дол., що зміцнило гривню на 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,49 грн/євро.   

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:05 ранку:

  • Долар можна купити за 41,90 грн, а продати за 41,40 грн у банках;
    • Євро можна купити за 43,95 грн, а продати за 43,42 грн у банках;
      • В обмінниках долар торгується за курсом 41,50−41,60 грн, а євро — за 43,45 − 43,70 грн;
        • На міжбанку курси становлять відповідно 41,49- 41,52 грн/дол. для долара та 43,24−43,25 грн/євро для євро.

          Revolut вийшов на український ринок без ліцензії НБУ: що це означає для клієнтів27.02.25, 12:18 • 25489 переглядiв

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          Економіка
          natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
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