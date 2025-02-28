Курс валют на 28 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5140 грн/дол., що зміцнило гривню на 12 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,49 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:05 ранку:

Долар можна купити за 41,90 грн, а продати за 41,40 грн у банках;

Євро можна купити за 43,95 грн, а продати за 43,42 грн у банках;

В обмінниках долар торгується за курсом 41,50−41,60 грн, а євро — за 43,45 − 43,70 грн;

На міжбанку курси становлять відповідно 41,49- 41,52 грн/дол. для долара та 43,24−43,25 грн/євро для євро.

Revolut вийшов на український ринок без ліцензії НБУ: що це означає для клієнтів