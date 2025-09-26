Курс валют на 26 сентября: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4939 грн/долл., что девальвировало гривну на восемь копеек. Официальный курс евро к гривне установлен на уровне 48,71 грн/евро, а злотого — 11,42 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,49 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,71 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,42 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,65-41,20 грн, евро по 49,00-48,40 грн, злотый по 11,90-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,45 грн, евро - по 48,72-48,91 грн, злотый по 11,38-11,48 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,47-41,50 грн/долл. и 48,47-48,48 грн/евро.
Дополнение
