Курс валют на 26 сентября: гривна продолжает девальвировать

$41.410.03
48.660.14
Эксклюзив
05:30 • 5300 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 17705 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 30819 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 29232 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 63366 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 41056 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61309 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 59924 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 77963 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 56254 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
В Белом доме называли резкую "атаку" Трампа на россию "переговорной тактикой" - WP25 сентября, 20:15 • 10429 просмотра
СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область25 сентября, 20:42 • 2764 просмотра
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto01:05 • 14349 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС02:59 • 14075 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto03:46 • 9544 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 21664 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 28171 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 35754 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 63372 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рафаэль Гросси
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Франция
Нью-Йорк
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 24412 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 32715 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 66183 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 124008 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 82164 просмотра
МиГ-31
Сухой Су-30
Шахед-136
ТикТок
Вашингтон Пост

Курс валют на 26 сентября: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4939 грн/долл., что девальвировало гривну на восемь копеек. Официальный курс евро к гривне установлен на уровне 48,71 грн/евро, а злотого — 11,42 грн/злотый.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4939 грн/долл., что девальвировало гривну на восемь копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,49 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,71 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,42 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,65-41,20 грн, евро по 49,00-48,40 грн, злотый по 11,90-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,45 грн, евро - по 48,72-48,91 грн, злотый по 11,38-11,48 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,47-41,50 грн/долл. и 48,47-48,48 грн/евро.

        Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах25.09.25, 19:17 • 30828 просмотров

        Дополнение

        С начала года Государственная служба занятости помогла 238 тысячам украинцев найти работу или начать собственное дело. Всего было предложено 309 тысяч вакансий. Чаще всего искали подсобных рабочих, водителей и продавцов продовольственных товаров, тогда как желающих работать по этим специальностям порой оказывалось даже больше, чем предложений.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина