$41.410.03
48.660.14
Ексклюзив
05:30 • 5358 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 17731 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 30835 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 29250 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 63395 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 41063 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61314 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59926 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77968 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56254 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
05:30 • 5346 перегляди
Курс валют на 26 вересня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4939 грн/дол., що девальвувало гривню на вісім копійок. Офіційний курс євро до гривні встановлено на рівні 48,71 грн/євро, а злотого — 11,42 грн/злотий.

Курс валют на 26 вересня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4939 грн/дол., що девальвувало гривню на вісім копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,49 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,71 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,42 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,65-41,20 грн, євро за 49,00-48,40 грн, злотий за 11,90-11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро - за 48,72-48,91 грн, злотий за 11,38-11,48 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,47-41,50 грн/дол. та 48,47-48,48 грн/євро.

        Доповнення

        Від початку року Державна служба зайнятості допомогла 238 тисячам українців знайти роботу чи започаткувати власну справу. Загалом було запропоновано 309 тисяч вакансій. Найчастіше шукали підсобних робітників, водіїв та продавців продовольчих товарів, тоді як охочих працювати за цими спеціальностями подекуди виявилося навіть більше, ніж пропозицій.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна