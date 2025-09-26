Курс валют на 26 вересня: гривня продовжує девальвувати
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4939 грн/дол., що девальвувало гривню на вісім копійок. Офіційний курс євро до гривні встановлено на рівні 48,71 грн/євро, а злотого — 11,42 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,49 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,71 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,42 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,65-41,20 грн, євро за 49,00-48,40 грн, злотий за 11,90-11,05 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро - за 48,72-48,91 грн, злотий за 11,38-11,48 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,47-41,50 грн/дол. та 48,47-48,48 грн/євро.
Доповнення
