Курс валют на 25 сентября: гривна девальвировала

$41.380.00
48.800.07
Эксклюзив
06:09 • 6062 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 27663 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 42924 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 41130 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 40278 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 37602 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 60371 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22799 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51901 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19311 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Популярные новости
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана00:56 • 16975 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 16811 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto03:07 • 15683 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов05:22 • 21838 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 12658 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 60331 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 56166 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51873 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 61236 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 69432 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Мустафа Джемилев
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Крым
Кировоградская область
УНН Lite
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 3002 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 47830 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 107024 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 65946 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 79234 просмотра
Курс валют на 25 сентября: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4105 грн/долл., что девальвировало гривну на четыре копейки. Официальный курс евро составляет 48,65 грн/евро, а злотого – 11,40 грн/злотый.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4105 грн/долл., что девальвировало гривну на четыре копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,41 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,65 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,40 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,65-41,13 грн, евро по 49,19-48,50 грн, злотый по 11,87-11,07 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, евро - по 48,74-48,90 грн, злотый по 11,39-11,50 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,45-41,48 грн/долл. и 48,67-48,68 грн/евро.

        Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР24.09.25, 15:07 • 40280 просмотров

        Дополнение

        Правительство одноразово выделит 200 тыс. грн каждому врачу, который в этом году завершил подготовку в интернатуре и будет работать в сельской местности и на прифронтовых территориях.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина