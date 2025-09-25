Курс валют на 25 сентября: гривна девальвировала
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4105 грн/долл., что девальвировало гривну на четыре копейки. Официальный курс евро составляет 48,65 грн/евро, а злотого – 11,40 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4105 грн/долл., что девальвировало гривну на четыре копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,41 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,65 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,40 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,65-41,13 грн, евро по 49,19-48,50 грн, злотый по 11,87-11,07 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, евро - по 48,74-48,90 грн, злотый по 11,39-11,50 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,45-41,48 грн/долл. и 48,67-48,68 грн/евро.
