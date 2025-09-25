Курс валют на 25 вересня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4105 грн/дол., що девальвувало гривню на чотири копійки. Офіційний курс євро становить 48,65 грн/євро, а злотого – 11,40 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,41 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,65 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,40 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,65-41,13 грн, євро за 49,19-48,50 грн, злотий за 11,87-11,07 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, євро - за 48,74-48,90 грн, злотий за 11,39-11,50 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,45-41,48 грн/дол. та 48,67-48,68 грн/євро.
Доповнення
