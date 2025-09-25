Курс валют на 25 вересня: гривня девальвувала

$41.380.00
48.800.07
ukenru
06:48 • 1418 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 9974 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 30166 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 45050 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 42989 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 41497 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 38271 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 62638 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 22839 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 53819 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярнi новини
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана25 вересня, 00:56 • 19059 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo02:45 • 19061 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto03:07 • 17885 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин05:22 • 25306 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo05:27 • 14923 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 62638 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 58142 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 53819 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 63124 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 71311 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Мустафа Джемілєв
Олександр Усик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Нью-Йорк
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 5544 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 48952 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 108081 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 66950 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 80175 перегляди
Актуальне
Су-34
Fox News
Шахед-136
YouTube
Spotify

Курс валют на 25 вересня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4105 грн/дол., що девальвувало гривню на чотири копійки. Офіційний курс євро становить 48,65 грн/євро, а злотого – 11,40 грн/злотий.

Курс валют на 25 вересня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4105 грн/дол., що девальвувало гривню на чотири копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,41 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,65 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,40 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,65-41,13 грн, євро за 49,19-48,50 грн, злотий за 11,87-11,07 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, євро - за 48,74-48,90 грн, злотий за 11,39-11,50 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,45-41,48 грн/дол. та 48,67-48,68 грн/євро.

        Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР24.09.25, 15:07 • 41502 перегляди

        Доповнення

        Уряд одноразово виділить 200 тис. грн кожному лікарю, який цього року завершив підготовку в інтернатурі й працюватиме у сільській місцевості та на прифронтових територіях.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна