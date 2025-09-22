Курс валют на 22 сентября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2502 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,25 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,42 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,35 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

в банках доллар торгуется по курсу 41,51-41,04 грн, евро по 48,95-48,25 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,28 грн, евро - по 48,60-48,75 грн, злотый по 11,36-11,45 грн;

на межбанке курсы составляют 41,37-41,40 грн/долл. и 48,65-48,67 грн/евро.

Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2026 год: что предусматривает

Дополнение

В начале августа 2025 года объем кредитов, которые банки выдали гражданам и украинскому бизнесу достиг отметки в 1,23 трлн грн. Эти показатели выше на 15% чем в 2024 году и на 26% больше аналогичных до полномасштабного вторжения рф.