05:30 • 5244 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 10578 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 24467 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 42016 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53038 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56235 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 82381 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 89383 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64402 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 59199 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Курс валют на 22 сентября: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,2502 грн, что означает девальвацию на одну копейку. Курс евро составляет 48,42 грн/евро, а злотого – 11,35 грн/злотый.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2502 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,25 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,42 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,35 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,51-41,04 грн, евро по 48,95-48,25 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,28 грн, евро - по 48,60-48,75 грн, злотый по 11,36-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,37-41,40 грн/долл. и 48,65-48,67 грн/евро.

        Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2026 год: что предусматривает20.09.25, 09:36 • 4148 просмотров

        Дополнение

        В начале августа 2025 года объем кредитов, которые банки выдали гражданам и украинскому бизнесу достиг отметки в 1,23 трлн грн. Эти показатели выше на 15% чем в 2024 году и на 26% больше аналогичных до полномасштабного вторжения рф.

        Анна Мурашко

