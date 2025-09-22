$41.250.00
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 7908 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 12:26 • 23168 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 40705 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 52019 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59001 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 55859 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 81248 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 88319 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 64233 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
Курс валют на 22 вересня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,2502 грн, що означає девальвацію на одну копійку. Курс євро становить 48,42 грн/євро, а злотого – 11,35 грн/злотий.

Курс валют на 22 вересня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2502 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,25 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,42 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,35 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,51-41,04 грн, євро за 48,95-48,25 грн, злотий за 11,85-11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,28 грн, євро - за 48,60-48,75 грн, злотий за 11,36-11,45 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,37-41,40 грн/дол. та 48,65-48,67 грн/євро.

        Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2026 рік: що передбачає20.09.25, 09:36 • 4146 переглядiв

        Доповнення

        На початку серпня 2025 року обсяг кредитів, які банки видали громадянам та українському бізнесу сягнув позначки у 1,23 трлн грн. Ці показники вищі на 15% ніж у 2024 році та на 26% більші за аналогічні до повномасштабного вторгнення рф.

        Анна Мурашко

