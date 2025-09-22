Курс валют на 22 вересня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,2502 грн, що означає девальвацію на одну копійку. Курс євро становить 48,42 грн/євро, а злотого – 11,35 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2502 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,25 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,42 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,35 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,51-41,04 грн, євро за 48,95-48,25 грн, злотий за 11,85-11,05 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,28 грн, євро - за 48,60-48,75 грн, злотий за 11,36-11,45 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,37-41,40 грн/дол. та 48,65-48,67 грн/євро.
Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2026 рік: що передбачає20.09.25, 09:36 • 4146 переглядiв
Доповнення
На початку серпня 2025 року обсяг кредитів, які банки видали громадянам та українському бізнесу сягнув позначки у 1,23 трлн грн. Ці показники вищі на 15% ніж у 2024 році та на 26% більші за аналогічні до повномасштабного вторгнення рф.