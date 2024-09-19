Курс валют на 19 сентября: доллар продолжает рост, а евро наоборот - падает

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4508 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,10 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,35 в банках.

- Евро можно купить за 46,55 грн, а продать за 45,90 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,70-41,80 грн, а евро - по 46,41-46,60 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,48 - 41,5 грн/долл. для доллара и 46,19-46,20 грн/евро для евро.

Напомним

Министерство финансов объяснило источники дополнительных денег в принятом Верховной Радой законопроекте об увеличении расходов для Сил обороны и ожидает поддержки парламентом изменений в Налоговый кодекс в целом относительно повышения налогов "в кратчайшие сроки".