Курс валют на 19 сентября: доллар продолжает рост, а евро наоборот - падает
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на 19 сентября: доллар - 41,45 грн, евро - 46,10 грн. На межбанке доллар торгуется по 41,48-41,5 грн, евро - 46,19-46,20 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4508 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,10 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,35 в банках.
- Евро можно купить за 46,55 грн, а продать за 45,90 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,70-41,80 грн, а евро - по 46,41-46,60 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,48 - 41,5 грн/долл. для доллара и 46,19-46,20 грн/евро для евро.
Напомним
Министерство финансов объяснило источники дополнительных денег в принятом Верховной Радой законопроекте об увеличении расходов для Сил обороны и ожидает поддержки парламентом изменений в Налоговый кодекс в целом относительно повышения налогов "в кратчайшие сроки".