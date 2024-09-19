Курс валют на 19 вересня: долар продовжує ріст, а євро навпаки - падає
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на 19 вересня: долар - 41,45 грн, євро - 46,10 грн. На міжбанку долар торгується по 41,48-41,5 грн, євро - 46,19-46,20 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,4508 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,45 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,10 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,80 грн, а продати за 41,35 у банках.
- Євро можна купити за 46,55 грн, а продати за 45,90 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,70−41,80 грн, а євро — за 46,41−46,60 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,48 − 41,5 грн/дол. для долара та 46,19−46,20 грн/євро для євро.
Нагадаємо
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