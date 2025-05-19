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Курс валют на 19 мая: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4983 грн/долл., что на 2 копейки меньше. В банках доллар торгуется за 41,74-41,17 грн.

Курс валют на 19 мая: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4983 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,49 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,44 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,92 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

• в банках доллар торгуется по курсу 41,74-41,17 грн, евро по 46,82 -46,15 грн, злотый по 11,30-10,50 грн;

• в обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,50 грн, евро - по 46,50-46,70 грн, злотый по 10,90-11,05 грн;

• на межбанке курсы составляют соответственно 41,51-41,55 грн/долл. и 46,49-46,52 грн/евро.

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Дополнение

В Украине за прошлый год зарегистрировали почти 300 тысяч судебных дел о взыскании долгов за "коммуналку".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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