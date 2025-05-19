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Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів
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Курс валют на 19 травня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4983 грн/дол., що на 2 копійки менше. В банках долар торгується за 41,74-41,17 грн.

Курс валют на 19 травня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4983 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,49 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,44 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,92 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

  • у банках долар торгується за курсом 41,74-41,17 грн, євро за 46,82-46,15 грн, злотий за 11,30-10,50 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,42-41,50 грн, євро - за 46,50-46,70 грн, злотий за 10,90-11,05 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,51-41,55 грн/дол. та 46,49-46,52 грн/євро.

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        Доповнення

        В Україні за минулий рік зареєстрували майже 300 тисяч судових справ про стягнення боргів за "комуналку".

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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