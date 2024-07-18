Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4627 грн/долл., что девальвировало гривну на 21 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,46 грн/долл, что стало новым историческим минимумом гривны. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,34 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:

Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,15 грн в банках. Евро можно купить за 45,75 грн, а продать за 45,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,75-41,90 грн, а евро - по 45,64-45,85 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,47-41,49 грн/долл. для доллара и 45,36-45,48 грн/евро для евро.

Напомним

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине было 800,9 млрд гривен наличных в обращении, что на 36,5 млрд гривен больше, чем в начале года. Это объясняется сезонным фактором, а также перебоями с энергопитанием, стимулирующими граждан иметь определенный запас наличных.