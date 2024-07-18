НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,4627 грн/долл., что девальвировало ее на 21 копейку. Это новый исторический минимум. Курс евро установлен на уровне 45,34 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4627 грн/долл., что девальвировало гривну на 21 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,46 грн/долл, что стало новым историческим минимумом гривны. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,34 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:
Напомним
По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине было 800,9 млрд гривен наличных в обращении, что на 36,5 млрд гривен больше, чем в начале года. Это объясняется сезонным фактором, а также перебоями с энергопитанием, стимулирующими граждан иметь определенный запас наличных.