Курс валют на 17 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 5190 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 3166 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 45180 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 70723 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 39377 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 54769 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 76940 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 29840 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 57695 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38019 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
91%
748мм
Популярные новости
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 21398 просмотра
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали01:01 • 3478 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto03:14 • 6034 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 25735 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 14235 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 45181 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 70724 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 35830 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 76941 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 57696 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Кировоградская область
Кропивницкий
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 19657 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 26140 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 56597 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 54999 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 59451 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

Курс валют на 17 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1752 грн/долл., укрепив ее на 6 копеек. Официальный курс евро составляет 48,65 грн/евро, а злотого – 11,45 грн/злотый.

Курс валют на 17 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1752 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,17 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,65 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,45 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,45-40,95 грн, евро по 48,85-48,20 грн, злотый по 11,72-11,07 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,25 грн, евро - по 48,65-48,85 грн, злотый по 11,33-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,20-41,23 грн/долл. и 48,72-48,74 грн/евро.

        Увеличение зарплат учителям и стипендий студентам, программа чекапов: Зеленский провел совещание со Свириденко16.09.25, 21:20 • 2940 просмотров

        Дополнение

        Кабинет министров планирует поэтапно повысить зарплату учителям на 50% в 2026 году, что предусматривает выделение 183,9 млрд гривен. В целом на образование в 2026 году предусмотрено 265,4 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше, чем в этом году.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины