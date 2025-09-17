Курс валют на 17 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1752 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Официальный курс доллара составляет 41,17 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,65 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,45 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

в банках доллар торгуется по курсу 41,45-40,95 грн, евро по 48,85-48,20 грн, злотый по 11,72-11,07 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,25 грн, евро - по 48,65-48,85 грн, злотый по 11,33-11,45 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,20-41,23 грн/долл. и 48,72-48,74 грн/евро.

Кабинет министров планирует поэтапно повысить зарплату учителям на 50% в 2026 году, что предусматривает выделение 183,9 млрд гривен. В целом на образование в 2026 году предусмотрено 265,4 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше, чем в этом году.