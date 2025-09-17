Курс валют на 17 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1752 грн/дол., зміцнивши її на 6 копійок. Офіційний курс євро становить 48,65 грн/євро, а злотого – 11,45 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1752 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,17 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,65 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,45 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,45-40,95 грн, євро за 48,85-48,20 грн, злотий за 11,72-11,07 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,25 грн, євро - за 48,65-48,85 грн, злотий за 11,33-11,45 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,20-41,23 грн/дол. та 48,72-48,74 грн/євро.
Доповнення
Кабінет міністрів планує поетапно підвищити зарплату вчителям на 50% у 2026 році, що передбачає виділення 183,9 млрд гривень. Загалом на освіту у 2026 році передбачено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж цього року.