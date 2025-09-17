$41.230.05
Ексклюзив
05:30 • 3998 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 42605 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 68396 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 38278 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 53791 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 75510 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 29562 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 56646 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37967 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17307 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Курс валют на 17 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1752 грн/дол., зміцнивши її на 6 копійок. Офіційний курс євро становить 48,65 грн/євро, а злотого – 11,45 грн/злотий.

Курс валют на 17 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1752 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,17 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,65 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,45 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,45-40,95 грн, євро за 48,85-48,20 грн, злотий за 11,72-11,07 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,25 грн, євро - за 48,65-48,85 грн, злотий за 11,33-11,45 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,20-41,23 грн/дол. та 48,72-48,74 грн/євро.

        Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко16.09.25, 21:20 • 2914 переглядiв

        Доповнення

        Кабінет міністрів планує поетапно підвищити зарплату вчителям на 50% у 2026 році, що передбачає виділення 183,9 млрд гривень. Загалом на освіту у 2026 році передбачено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж цього року.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України