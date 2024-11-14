Курс валют на 14 ноября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3413 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,34 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,94 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,70 грн, а продать за 41,25 в банках. Евро можно купить за 44,49 грн, а продать за 43,90 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,60-41,68 грн, а евро - по 44,15-44,41 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,29-41,31 грн/долл. для доллара и 43,71-43,72 грн/евро для евро.

Напомним

Объем прямого международного финансирования для Украины с начала полномасштабного вторжения рф превысил 100 миллиардов долларов.