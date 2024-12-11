Курс валют на 11 декабря: доллар стремительно растет
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,61 грн/долл, что на 11 копеек больше. Евро установлено на уровне 43,82 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,67-41,69 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6119 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
детали
Официальный курс доллара составляет 41,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,82 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:
- доллар можно купить за 41,85 грн, а продать за 41,35 в банках.
- Евро можно купить за 44,35 грн, а продать за 43,70 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,85−41,88 грн, а евро — по 44,19 -44,35 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,67-41,69 грн/долл. для доллара и 43,84-43,85 грн/евро для евро.
Напомним
Украина получит 454 миллиона долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения.
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