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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 11 декабря: доллар стремительно растет

Курс валют на 11 декабря: доллар стремительно растет

Киев  •  УНН

 • 6676 просмотра

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,61 грн/долл, что на 11 копеек больше. Евро установлено на уровне 43,82 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,67-41,69 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,6119 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

детали

Официальный курс доллара составляет 41,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,82 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:

 - доллар можно купить за 41,85 грн, а продать за 41,35 в банках. 

- Евро можно купить за 44,35 грн, а продать за 43,70 грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,85−41,88 грн, а евро — по 44,19 -44,35 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,67-41,69 грн/долл. для доллара и 43,84-43,85 грн/евро для евро.

Напомним

 Украина получит 454 миллиона долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения.

Немецкая помощь Украине в 2025 году гарантирована: министр финансов Йорг Кукис10 дек. 2024, 03:37 • 124632 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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