Курс валют на 10 февраля: доллар показал рост: доллар показал рост
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/долл., что на 17 копеек больше предыдущего. Евро установлен на уровне 42,89 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,59-41,62 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,5936 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,59 грн/долл.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,89 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:
Доллар можно купить за 41,90 грн, а продать за 41,35 грн в банках.
Евро можно купить за 43,42 грн, а продать за 42,75 грн в банках.
В обменниках доллар торгуется по курсу 41,75-41,75 грн, а евро - по 43,25 - 43,45 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 41,59 - 41,62 грн/долл. для доллара и 42,89-42,91 грн/евро для евро.
Напомним
Президент ЕИБ Надежда Кальвино впервые посетила Украину и встретилась с Владимиром Зеленским. Банк планирует выделить 2 млрд евро на инфраструктурные и социальные проекты в 2025 году.