Курс валют на 10 февраля: доллар показал рост: доллар показал рост

ukenru
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 52880 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 73855 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
04:30 • 90275 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 127790 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 114620 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 130601 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 111628 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106754 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
10 февраля, 12:39 • 103346 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10 февраля, 10:22 • 105596 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

10 февраля, 22:04 • 77674 просмотра
В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

11 февраля, 00:07 • 85479 просмотра
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 57953 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

01:47 • 53544 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

02:58 • 51704 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 52777 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 127768 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 107784 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 130584 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 130547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 12682 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 90789 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 89236 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 96398 просмотра
В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

10 февраля, 15:06 • 92094 просмотра
Актуальное
Курс валют на 10 февраля: доллар показал рост: доллар показал рост

Курс валют на 10 февраля: доллар показал рост: доллар показал рост

Киев  •  УНН

 • 4591 просмотра

Read in English

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/долл., что на 17 копеек больше предыдущего. Евро установлен на уровне 42,89 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,59-41,62 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,5936 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,59 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,89 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра: 

Доллар можно купить за 41,90 грн, а продать за 41,35 грн в банках.

Евро можно купить за 43,42 грн, а продать за 42,75  грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,75-41,75 грн, а евро - по 43,25 - 43,45 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,59 - 41,62 грн/долл. для доллара и 42,89-42,91 грн/евро для евро.

Напомним 

Президент ЕИБ Надежда Кальвино впервые посетила Украину и встретилась с Владимиром Зеленским. Банк планирует выделить 2 млрд евро на инфраструктурные и социальные проекты в 2025 году. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
yevropeiskii-investitsionnii-bankЕвропейский инвестиционный банк
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы