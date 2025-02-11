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15 березня, 19:03 • 129095 перегляди

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141334 перегляди

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Курс валют на 10 лютого: долар показав зростання

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НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/дол., що на 17 копійок більше за попередній. Євро встановлено на рівні 42,89 грн/євро, а на міжбанку долар торгується по 41,59-41,62 грн.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,5936 грн/дол., що девальвувало гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,59 грн/дол.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,89 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку: 

Долар можна купити за 41,90 грн, а продати за 41,35 грн у банках.

Євро можна купити за 43,42 грн, а продати за 42,75  грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,75−41,75 грн, а євро - за 43,25 - 43,45 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,59 - 41,62 грн/дол. для долара та 42,89−42,91 грн/євро для євро.

Нагадаємо 

Президентка ЄІБ Надія Кальвіно вперше відвідала Україну та зустрілася з Володимиром Зеленським. Банк планує виділити 2 млрд євро на інфраструктурні та соціальні проєкти в 2025 році. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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