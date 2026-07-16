Курс валют - доллар и евро синхронно дешевеют к гривне
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,75 грн, что на 13 копеек ниже предыдущего дня. Курс евро также снизился до 51,07 грн.
По состоянию на четверг, 16 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,75 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,88 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,07. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,7480 грн (-13 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0664 грн (-13 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8044 грн. (0 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,52-45,01 грн, евро по 50,87-51,52 грн, злотый по 11,48-11,98 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,68-44,72 грн/дол. и 51,08-51,11 грн/евро.
Напомним
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