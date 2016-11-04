Курс гривны к доллару незначительно поднялся
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару по состоянию на 4 ноября установлен на уровне 25,59 грн/долл., передает УНН.
Основные курсы валют на 3 ноября установлены на таком уровне:
100 долларов США - 2550,4826;
100 евро - 2831,8115;
10 российских рублей - 4,0304.
Как сообщал УНН, согласно данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару на 3 ноября был установлен на уровне 25,55 грн/долл.