Курс гривні до долара несуттєво піднявся
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За даними, розміщеними на офіційному сайті НБУ, курс гривні до долара станом на 4 листопада встановлено на рівні 25,59 грн/дол., передає УНН.
Основні курси валют на 3 листопада встановлені на такому рівні:
100 доларів США — 2550,4826;
100 євро — 2831,8115;
10 російських рублів — 4,0304.
Як повідомляв УНН, згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті НБУ, курс гривні до долара станом на 3 листопада встановлено на рівні 25,55 грн/дол.