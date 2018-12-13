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Курс гривны к доллару на сегодня является оправданным - НБУ

Киев • УНН

 • 10663 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Национальном банке Украины считают, что нынешний курс гривны по отношению к доллару является фундаментально оправданным. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНН.

Курс гривны к доллару на сегодня является оправданным - НБУ

"Что касается самого курса, наша политика заключается в том, что курс должен быть фундаментально оправданным. То есть, НБУ проводит интервенции в основном только для сглаживания колебаний или для пополнения резервов. На сегодня мы видим, что тот курс, который есть на сегодня, является фундаментально оправданным", - заверил он.

В начале декабря в НБУ заявили, что после введения военного положения в некоторых областях ощущался ажиотажный спрос на валюту, но ситуация стабилизировалась.

Напомним, международные резервы Украины выросли за ноябрь на 5,8% - до 17 711,5 млн долл.

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