Курс гривны к доллару на сегодня является оправданным - НБУ

"Что касается самого курса, наша политика заключается в том, что курс должен быть фундаментально оправданным. То есть, НБУ проводит интервенции в основном только для сглаживания колебаний или для пополнения резервов. На сегодня мы видим, что тот курс, который есть на сегодня, является фундаментально оправданным", - заверил он.

В начале декабря в НБУ заявили, что после введения военного положения в некоторых областях ощущался ажиотажный спрос на валюту, но ситуация стабилизировалась.

Напомним, международные резервы Украины выросли за ноябрь на 5,8% - до 17 711,5 млн долл.