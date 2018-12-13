Курс гривні до долара на сьогодні є виправданим - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Національному банку України вважають, що нинішній курс гривні відносно до долара є фундаментально виправданим. Про це сьогодні сказав на прес-конференції заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНН.
"Що стосується самого курсу, наша політика полягає в тому, що курс повинен бути фундаментально виправданим. Тобто, НБУ проводить інтервенції в основному тільки для згладжування коливань або для поповнення резервів. На сьогодні ми бачимо, що той курс, який є на сьогодні, є фундаментально виправданим", - запевнив він.
На початку грудня у НБУ заявили, що після впровадження воєнного стану в деяких областях відчувався ажіотажний попит на валюту, але ситуація стабілізувалась.
Нагадаємо, міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% - до 17 711,5 млн дол.