Україна збільшила міжнародні резерви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міжнародні резерви України за місяць збільшились майже на 1 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України, передає УНН.
“Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США (в еквіваленті) станом на 1 грудня 2018 року, за попередніми даними”, — зазначають в НБУ.
Обсяг міжнародних резервів збільшився завдяки, як залученню коштів Урядом, так і купівлі валюти Національним банком на міжбанківському ринку.
У листопаді чиста купівля валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 232,8 млн доларів.
Також уряд отримав 2 млрд доларів від розміщення єврооблігацій та 82,9 млн доларів від продажу облігацій внутрішньої державної позики.
Крім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) у сумі 50,4 млн доларів (в еквіваленті).
У цілому, станом на 1 грудня 2018 року, обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.
Зазначимо, що з 20 вересня почали діяти вдосконалені норми роботи ринку ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). 8 ноября НБУ представив нову структуру валютного регулювання.