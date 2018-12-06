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Украина увеличила международные резервы

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Международные резервы Украины за месяц увеличились почти на 1 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, передает УНН.

Украина увеличила международные резервы

“Международные резервы Украины выросли за ноябрь на 5,8% или 974,5 млн — до 17 711,5 млн долл. США (в эквиваленте) по состоянию на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным”, — свидетельствуют данные НБУ.

Объем международных резервов увеличился благодаря, как привлечению средств Правительством, так и покупке валюты Национальным банком на межбанковском рынке.

В ноябре чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 232,8 млн долларов.

Также правительство получило 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Кроме того, на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) в сумме 50,4 млн долларов (в эквиваленте).

В целом, по состоянию на 1 декабря 2018 года, объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины по текущим операциям правительства и Национального банка.

Отметим, что с 20 сентября начали действовать усовершенствованные нормы работы рынка ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). 8 ноября НБУ представил новую структуру валютного регулирования.

Украинские Национальные Новости

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