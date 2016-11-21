Курс наличного доллара вырос 0,83%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,83%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD / UAH - 27,1000 / 27,3500 (вырос на 0,83%);
EUR / UAH - 28,9000 / 29,3500 (вырос на 0,95%);
RUR / UAH - 0,4140 / 0,4240 (вырос на 1,88%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 1,55%.