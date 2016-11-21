Курс готівкового долара зріс 0,83%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,83%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,1000/27,3500 (зріс на 0,83%);
EUR/UAH — 28,9000/29,3500 (зріс на 0,95%);
RUR/UAH — 0,4140/0,4240 (зріс на 1,88%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у п’ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 1,55%.