Курс доллара в Украине резко вырос: новые показатели от НБУ
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,4387 грн/долл., что на 15 копеек больше предыдущего. В обменниках и банках доллар торгуется в пределах 41,15-41,73 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4387 грн/долл., что девальвировало гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,47 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,15 в банках.
- Евро можно купить за 43,85 грн, а продать за 43,10 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,73 грн, а евро - по 43,80 -44,00 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,48-41,52 грн/долл. для доллара и 43,59-43,63 грн/евро для евро.
Напомним
Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит привлечь 4,8 млрд долл. от Всемирного банка.