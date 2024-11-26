Курс доллара в Украине резко вырос: новые показатели от НБУ

ukenru
Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 106727 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 111568 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 113754 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 119223 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 155417 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 219085 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 182637 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182831 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 238895 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193614 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет

В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет

 • 54382 просмотра
Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

 • 52455 просмотра
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

04:53 • 17791 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 45844 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 22633 просмотра
публикации
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 113886 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 155417 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 219085 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 161560 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 171275 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 6967 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 22633 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 45844 просмотра
"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

 • 59590 просмотра
Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

 • 100801 просмотра
Актуальное
Курс доллара в Украине резко вырос: новые показатели от НБУ

Курс доллара в Украине резко вырос: новые показатели от НБУ

Киев  •  УНН

 • 8221 просмотра

Read in English

НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,4387 грн/долл., что на 15 копеек больше предыдущего. В обменниках и банках доллар торгуется в пределах 41,15-41,73 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4387 грн/долл., что девальвировало гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,47 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,15 в банках.

- Евро можно купить за 43,85 грн, а продать за 43,10 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,73 грн, а евро - по 43,80 -44,00 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,48-41,52 грн/долл. для доллара и 43,59-43,63 грн/евро для евро.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит привлечь 4,8 млрд долл. от Всемирного банка.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина