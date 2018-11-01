Курды приостанавливают борьбу против ИГ из-за обстрелов Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Представители "Демократических сил Сирии" (SDF) заявили, что приостанавливают военную кампанию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из-за новых обстрелов курдских позиций со стороны Турции. Об этом со ссылкой на DW сообщает УНН.
Как пишет издание, в поддерживаемом Соединенными Штатами военном альянсе в среду, 31 октября, сообщили, что в результате нового артиллерийского обстрела с территории Турции погиб один курдский боец, другой был ранен.
"Продолжение этих нападений приведет к долговременному приостановлении наших военных операций против ИГ", - говорится в заявлении SDF.
В курдско-арабски альянсе также призывают возглавляемую США коалицию занять "твердую" позицию в отношении Турции.
Заявление было обнародовано вскоре после того, как представитель SDF сообщил, что турецкая артиллерия в среду обстреляла три села в районе Кобан на севере Сирии, в результате чего по меньшей мере пять мирных курдов получили ранения.
Напомним, Соединенные Штаты серьезно обеспокоены нанесением Турцией удары по позициям курдов из отрядов "Сил народной самообороны" на севере Сирии.
Ранее сообщалось о том, что вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям курдов из отрядов СНС в Сирии. По данным телеканала, обстрел был произведен с артиллерийского оружия с провинции Шанлыурфа по сирийскому региона Айн-эль-Араб к востоку от реки Евфрат. В результате ударов погибли четверо бойцов СНС, ранения получили еще шесть курдов.