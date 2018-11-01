Курди призупиняють боротьбу проти ІД через обстріли Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Представники "Демократичних сил Сирії" (SDF) заявили, що призупиняють військову кампанію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) через нові обстріли курдських позицій з боку Туреччини. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.
Як пише видання, у підтримуваному Сполученими Штатами військовому альянсі в середу, 31 жовтня, повідомили, що внаслідок нового артилерійського обстрілу з території Туреччини загинув один курдський боєць, інший був поранений.
"Продовження цих нападів призведе до довготривалого призупинення наших військових операцій проти ІД", - йдеться у заяві SDF.
В курдсько-арабському альянсі також закликають очолювану США коаліцію зайняти "тверду" позицію щодо Туреччини.
Заява була оприлюднена невдовзі після того, як речник SDF повідомив, що турецька артилерія в середу обстріляла три села у районі Кобані на півночі Сирії, унаслідок чого щонайменше п'ятеро мирних курдів отримали поранення.
Нагадаємо, Сполучені Штати серйозно стурбовані нанесенням Туреччиною ударів по позиціях курдів із загонів “Сил народної самооборони” на півночі Сирії.
Раніше повідомлялось про те, що збройні сили Туреччини завдали удару по позиціях курдів із загонів СНС у Сирії. За даними телеканалу, обстріл був проведений з артилерійської зброї із провінції Шанлиурфа по сирійському регіону Айн-ель-Араб на схід від річки Євфрат. У результаті ударів загинули четверо бійців СНС, поранення отримали ще шість курдів.