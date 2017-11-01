Курченко ждут 4 ноября в Печерском суде

"Печерский районный суд. Киева вызывает подозреваемого Курченко Сергея Витальевича 21.09.1985 г.р. (регистрация места проживания по адресу: ул. Чапаева, 9, г. Чугуев, Харьковская обл.) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст . 255; ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 366, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 28 , ч.5 ст. 191 УК Украины на судебное заседание, которое состоится 04.08.2017 в 14:00 ч. по поводу рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве № 42016000000003393 относительно Курченко Сергея Витальевича. Слушание уголовного производства состоится в помещении Печерского районного суда. Киева по адресу г. Киев, ул. Крестовый, 4, зал №3, следователь судья Матийчук Г.А." , - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 28 июня Генеральная прокуратура Украины направила по адресу регистрации бизнесмена Сергея Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, 25 сентября Ощадбанк получил в собственность здание АО "Брокбизнесбанк", которая принадлежала олигарху Сергею Курченко , в качестве имущества на сумму 200 млн грн, которое было залогом в кредитном договоре.