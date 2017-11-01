Курченко ждут 4 ноября в Печерском суде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23702 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86487 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144055 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112157 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113684 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110727 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102929 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106593 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103214 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150689 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Курченко ждут 4 ноября в Печерском суде

Курченко ждут 4 ноября в Печерском суде

Киев  •  УНН

 • 8202 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева вызывает бизнесмена Сергея Курченко 4 ноября на судебное заседание для определения специального досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"Печерский районный суд. Киева вызывает подозреваемого Курченко Сергея Витальевича 21.09.1985 г.р. (регистрация места проживания по адресу: ул. Чапаева, 9, г. Чугуев, Харьковская обл.) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст . 255; ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 366, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 28 , ч.5 ст. 191 УК Украины на судебное заседание, которое состоится 04.08.2017 в 14:00 ч. по поводу рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве № 42016000000003393 относительно Курченко Сергея Витальевича. Слушание уголовного производства состоится в помещении Печерского районного суда. Киева по адресу г. Киев, ул. Крестовый, 4, зал №3, следователь судья Матийчук Г.А." , - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 28 июня Генеральная прокуратура Украины направила по адресу регистрации бизнесмена Сергея Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, 25 сентября Ощадбанк получил в собственность здание АО "Брокбизнесбанк", которая принадлежала олигарху Сергею Курченко , в качестве имущества на сумму 200 млн грн, которое было залогом в кредитном договоре.

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