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Курченка чекають 4 листопада у Печерському суді

Курченка чекають 4 листопада у Печерському суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва викликає бізнесмена Сергія Курченка 4 листопада на судове засідання для визначення спеціального досудового розслідування. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

"Печерський районний суд м. Києва викликає підозрюваного Курченка Сергія Віталійовича 21.09.1985 р.н. (реєстрація місця проживання за адресою: вул. Чапаєва, 9, м. Чугуєв, Харківська обл.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255; ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 366, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України в судове засідання, яке відбудеться 04.08.2017 о 14:00 год. з приводу розгляду клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003393 стосовно Курченка Сергія Віталійовича. Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, пров. Хрестовий, 4, зал №3, слідчий суддя Матійчук Г.О.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 28 червня Генеральна прокуратура України направила за адресою реєстрації бізнесмена Сергія Курченка повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів.

Нагадаємо, 25 вересня Ощадбанк отримав у власність будівлю АТ "Брокбізнесбанк", яка належала олігарху Сергію Курченку, у якості майна на суму 200 млн грн, яке було заставою у кредитному договорі.

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