Курбединов сохранил членство в коллегии адвокатов оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во время сегодняшнего заседания центральной коллегии адвокатов оккупированного Крыма приняли решение не исключать из числа членов крымскотатарского общественного деятеля и адвоката Эмиля Курбединова. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Коллегия приняла решение не исключать меня из своих рядов. Благодарю президента Адвокатской палаты Крыма Канчи Елену Андреевну за принципиальную и сильную позицию! А также председателя коллегии Велиляева Исляма! И всех тех кто поддержал меня! Вместе мы сила!" - написал Курбединов.
Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требовало исключить адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".
Лишение членства Курбенинова в "Крымской центральной коллегии адвокатов" означало бы потерю статуса адвоката. Если Курбединова не исключат, это может быть использовано для ликвидации всей коллегии.