Курбединов сохранил членство в коллегии адвокатов оккупированного Крыма

"Коллегия приняла решение не исключать меня из своих рядов. Благодарю президента Адвокатской палаты Крыма Канчи Елену Андреевну за принципиальную и сильную позицию! А также председателя коллегии Велиляева Исляма! И всех тех кто поддержал меня! Вместе мы сила!" - написал Курбединов.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требовало исключить адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".

Лишение членства Курбенинова в "Крымской центральной коллегии адвокатов" означало бы потерю статуса адвоката. Если Курбединова не исключат, это может быть использовано для ликвидации всей коллегии.