Курбедінов зберіг членство в колегії адвокатів окупованого Криму

"Колегія ухвалила рішення не виключати мене зі своїх рядів. Дякую президентові Адвокатської палати Криму Канчі Олену Андріївну за принципову і сильну позицію! А також з головою колегії Веліляєва Ісляма! І всіх тих, хто підтримав мене! Разом ми сила!" - написав Курбедінов.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Російської Федерації вимагало виключити адвоката Еміля Курбедінова з числа засновників і членів "Кримської центральної колегії адвокатів".

Позбавлення членства Курбенінова у "Кримській центральній колегії адвокатів" означало б втрату статусу адвоката. Якщо Курбедінова не виключать, це може бути використано для ліквідації всієї колегії.