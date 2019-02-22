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Курбедінов зберіг членство в колегії адвокатів окупованого Криму

Курбедінов зберіг членство в колегії адвокатів окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під час сьогоднішнього засідання центральної колегії адвокатів окупованого Криму ухвалили рішення не виключати з числа членів кримськотатарського громадського діяча і адвоката Еміля Курбедінова. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Колегія ухвалила рішення не виключати мене зі своїх рядів. Дякую президентові Адвокатської палати Криму Канчі Олену Андріївну за принципову і сильну позицію! А також з головою колегії Веліляєва Ісляма! І всіх тих, хто підтримав мене! Разом ми сила!" - написав Курбедінов.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Російської Федерації вимагало виключити адвоката Еміля Курбедінова з числа засновників і членів "Кримської центральної колегії адвокатів". 

Позбавлення членства Курбенінова у "Кримській центральній колегії адвокатів" означало б втрату статусу адвоката. Якщо Курбедінова не виключать, це може бути використано для ліквідації всієї колегії.

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