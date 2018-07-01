Куратор отношений США с КНДР и Китаем покинет свой пост в Госдепе

ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 18573 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101735 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117153 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137622 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143509 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181266 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156699 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143019 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130664 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 191781 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

10 марта, 00:20 • 67263 просмотра
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

02:02 • 56288 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 81824 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 107476 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 48051 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 157600 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 191781 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 199181 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 209447 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 266241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 181266 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 113087 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 116903 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 118535 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 117526 просмотра
Актуальное
Куратор отношений США с КНДР и Китаем покинет свой пост в Госдепе

Куратор отношений США с КНДР и Китаем покинет свой пост в Госдепе

Киев  •  УНН

 • 8116 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон покинет свой пост в конце июля. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.

“Торнтон объявила о своем намерении покинуть в конце июля внешнеполитическое ведомство”, — подчеркнула Науэрт. По ее словам, дипломат более 25 лет работала в Госдепартаменте и выполняла “многочисленные трудные задания по всему миру”. Официальный представитель ведомства не стала пояснять, когда госсекретарь Майкл Помпео планирует объявить о том, кто заменит 54-летнюю Торнтон.

Ее кандидатура еще в прошлом году была выдвинута на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Однако она встретила жесткую критику со стороны Стивена Бэннона, занимавшего на тот момент пост политстратега президента США — он утверждал, что Торнтон занимает слишком мягкую позицию по отношению к Китаю. Ряд сенаторов также выступали против нее. Но в феврале 2018 года в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США были проведены слушания по утверждению ее кандидатуры.

Тем не менее она так и не получила рекомендаций от профильного комитета, а в верхней палате законодательного органа США не провели голосования по утверждению ее кандидатуры. Все это время Торнтон была исполняющим обязанности помощника госсекретаря. Она покидает свой пост в разгар американо-северокорейских переговоров, итогом которых Вашингтон видит полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Так, газета Financial Times ранее сообщила, что Помпео намерен посетить КНДР на следующей неделе уже в третий раз с апреля нынешнего года.

Как сообщал УНН, Трамп назвал законодательство США по миграции “наиболее глупым в мире”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы